Жоау Феликс вернулся к тренировкам в общей группе

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Молодой форвард мадридского "Атлетико" и сборной Португалии Жоау Феликс вернулся к полноценным тренировкам в общей группе..

Напомним, что летом, после вылета сборной Португалии с чемпионата Европы, Жоау перенес операцию виз-за травмы лодыжки. "Атлетико" играл в первых трех играх сезона без португальца.

Этой ночью "матрасники" также объявили о возвращении в команду французского нападающего Антуана Гризманна из "Барселоны".

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