Жоау Фелиш отказался переходить в ПСЖ

Португальский нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш не собирается менять клуб, сообщает Record.

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляет ПСЖ, который готов заплатить за него крупную сумму. Впрочем, форварда все устраивает в Мадриде.

Фелиш перешел в "Атлетико" в 2019 году из "Бенфики" за 126 миллионов евро, став самым дорогим трансфером в истории испанского клуба. В нынешнем сезоне 21-летний форвард провел за "матрасников" 10 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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