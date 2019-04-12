Жоау Фелиш стал самым молодым автором хет-трика в Лиге Европы

В рамках 1/4 финала Лиги Европы "Бенфика" одержала победу над "Айнтрахтом" (4:2).

19-летний вингер "орлов" Жоау Фелиш отметился тремя забитыми мячами. Как сообщает ESPN, игрок стал самым молодым автором хет-трика в истории Лиги Европы.

Фелиш выступает за основную команду "Бенфики" с 2018 года. В этом сезоне на его счету 15 голов и 6 результативных передач в 36 матчах.

Ранее интерес к игроку проявляли "Бавария", "Барселона", ПСЖ, "Реал" и "Ювентус". Клаусула футболиста составляет 120 миллионов евро.

Читайте также: "Айнтрахт" в меньшинстве проиграл "Бенфике", "Валенсия" вырвала победу в матче с "Вильярреалом". | http://soccernews.ru