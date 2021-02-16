Жоау Фелиш вернулся в строй после коронавируса
Форвард мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш сдал отрицательный тест на коронавирус. Теперь 21-летний португалец может начать тренироваться с командой, сообщает Marca.
Напомним, футболист получил положительный тест на "корону" 3 февраля. После этого еще ряд игроков "Атлетико" заболели COVID-19.
В сезоне 2020/2021 Жоау Фелиш выходил на поле в составе "матрасников" в 25 матчах во всех турнирах. В его активе 9 голов и 4 результативные передачи.
Если футболист будет в форме и попадет в заявку, то может выйти на поле уже 17 февраля в матче против "Леванте".
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