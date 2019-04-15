Жоау Фелиш выбрал новый клуб

Вингер "Бенфики" Жоау Фелиш определился с приоритетным местом продолжения карьеры, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, 19-летний португалец остановил свой выбор на туринском "Ювентусе".

Не исключено, что этому посодействовал агент футболиста Жорже Мендеш, который имеет хорошие отношения с руководством "старой синьоры".

Сумма отступных в контракте перспективного нападающего составляет 120 миллионов евро. На него также претендуют "Реал", "Барселона", ПСЖ, "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Фелиш сыграл за "Бенфику" 37 матчей, забил 16 голов и сделал 9 ассистов.

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