Жоау Фелиш выбрал новый клуб
Вингер "Бенфики" Жоау Фелиш определился с приоритетным местом продолжения карьеры, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, 19-летний португалец остановил свой выбор на туринском "Ювентусе".
Не исключено, что этому посодействовал агент футболиста Жорже Мендеш, который имеет хорошие отношения с руководством "старой синьоры".
Сумма отступных в контракте перспективного нападающего составляет 120 миллионов евро. На него также претендуют "Реал", "Барселона", ПСЖ, "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".
В текущем сезоне Фелиш сыграл за "Бенфику" 37 матчей, забил 16 голов и сделал 9 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер Милан
|32
|60
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|31
|52
|7
|Торино
|32
|50
|8
|Лацио
|31
|49
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|Парма
|32
|35
|14
|СПАЛ
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|31
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|31
|28
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11