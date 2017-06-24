Жоау Канселу может перейти в "Интер"

Миланский "Интер" проявляет интерес к правому защитнику "Валенсии" Жоау Канселу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "нерадзурри" готовы побороться с "Барселоной", "Ювентусом" и "Миланом" за 23-летнего портунальца, которого "летучие мыши" оценивают в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Канселу сыграл за "Валенсию" 38 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи.

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