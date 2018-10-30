Жоау Канселу: "Немыслимо, если Роналду не получит "Золотой мяч" в этом году"
Защитник туринского "Ювентуса" Жоау Канселу уверен, что его партнёр по команде Криштиану Роналду является главным претендентом на "Золотой мяч" по итогам 2018 года.
"Роналду рождён, чтобы побеждать. Он делает разницу. Давайте проанализируем Эль Класико. "Реал" без Роналду с треском проиграл, а "Барселона" без Месси спокойно выиграла. Немыслимо, если Роналду не получит "Золотой мяч" в этом году. Он - лучший игрок мира. Игра Криштиану в прошлом сезоне была определяющей, он доминировал в Лиге Чемпионов и выиграл её, забив 15 голов" - приводит слова Канселу Goal.com.
Отметим, что 33-летний Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча".
Не пропустите: Роналду: "Я заслужил шестой "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Экс-помощник Карреры: "Отставка Массимо – не панацея от организационных бед"
-
Похороны владельца "Лестера" начнутся в Бангкоке 3 ноября
-
"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России
-
Тбилиси, Харьков и Минск могут принять финалы еврокубков в 2021 году
-
2
Зидан обратился в видео к болельщикам "Ювентуса"
-
1
Мамаеву разрешили ежедневно посещать спортзал в СИЗО
-
"Ньюкасл" продлил контракт с капитаном команды
-
Деян Ловрен причислил себя к лучшим защитникам мира
-
Санкт-Петербург претендует на проведение финала Лиги Чемпионов в 2021 году
-
Директор "Реала" отверг обвинения в проявлении неуважения к Лопетеги
-
Пименов дал совет "Спартаку" по поводу приглашения тренера
-
Лэмпард поблагодарил болельщиков "Челси" за тёплый приём
-
Игрок "Реал Сосьедада" перенёс сердечный приступ
-
СМИ узнали детали контракта Беппе Маротты с "Интером"
-
"Зенит" поборется за трансферную цель "Милана"
-
4
"Реал" предложил "Ювентусу" громкий обмен игроками
-
1
Девушка дня: Каролина Бояр - длинноногая красавица, работающая футбольным арбитром
-
Луис Суарес рассказал о своём отношении к желанию "Барселоны" купить нового центрфорварда
-
Стал известен бюджет ПСЖ на зимние трансферы
-
"Ростов" - "Зенит": где и когда смотреть матч Кубка России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|10
|28
|2
|Интер Милан
|10
|22
|3
|Наполи
|10
|22
|4
|Милан
|10
|18
|5
|Лацио
|10
|18
|6
|Фиорентина
|10
|15
|7
|Сампдория
|10
|15
|8
|Рома
|10
|15
|9
|Сассуоло
|10
|15
|10
|Торино
|10
|14
|11
|Дженоа
|10
|14
|12
|Кальяри
|10
|13
|13
|Парма
|10
|13
|14
|Аталанта
|10
|12
|15
|СПАЛ
|10
|12
|16
|Удинезе
|10
|9
|17
|Болонья
|10
|9
|18
|Эмполи
|10
|6
|19
|Фрозиноне
|10
|5
|20
|Кьево
|10
|-1