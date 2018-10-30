Жоау Канселу: "Немыслимо, если Роналду не получит "Золотой мяч" в этом году"

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Жоау Канселу: "Немыслимо, если Роналду не получит "Золотой мяч" в этом году"

Защитник туринского "Ювентуса" Жоау Канселу уверен, что его партнёр по команде Криштиану Роналду является главным претендентом на "Золотой мяч" по итогам 2018 года.

"Роналду рождён, чтобы побеждать. Он делает разницу. Давайте проанализируем Эль Класико. "Реал" без Роналду с треском проиграл, а "Барселона" без Месси спокойно выиграла. Немыслимо, если Роналду не получит "Золотой мяч" в этом году. Он - лучший игрок мира. Игра Криштиану в прошлом сезоне была определяющей, он доминировал в Лиге Чемпионов и выиграл её, забив 15 голов" - приводит слова Канселу Goal.com.

Отметим, что 33-летний Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". 

Не пропустите: Роналду: "Я заслужил шестой "Золотой мяч". | http://soccernews.ru

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Комментарии
Фанат РМ

да и не получит в этом году и в следующем тоже

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ДЫРЯВЫЙ ВАХТАНГ

Я всегда трахаюсь с парнями,также как и мой слабозадый Роналду

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el_saint

Ох и анализ... еба

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Супер Месси

Проанализируй мой задний проход, как это делали уже многие

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Роналду гей

Анализировать должны только мой задний проход,не хуй забирать у меня мои лавры

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ИЗВРАЩЕНЕЦ

Да, и я это расценю как преследование из-за сексуальной ориентации!

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Мария Ивановна

Какой же надо быть СКОТИНОЙ, чтоб насиловать красивую молодую девушку в СРАКУ. —Я понимаю, что ты ПЕДИК и этого не скрываешь, но изнасилование НЕЕСТЕСТВЕННЫМ способом женщину в СРАКУ, это АМОРАЛЬНО и НЕКУЛЬТУРНО!

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Супер Месси

Хочу вас заверить, что с женщинами у меня половых актов не было, только с мальчиками

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ИЗВРАЩЕНЕЦ

Был грех, Мария Ивановна :(( Я поклялся на Библии, что буду трахаться только с мальчиками.

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Супер Месси

А я вот, например, всегда следовал своим принципам и трахался только с парнями

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