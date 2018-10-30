Жоау Канселу: "Немыслимо, если Роналду не получит "Золотой мяч" в этом году"

Защитник туринского "Ювентуса" Жоау Канселу уверен, что его партнёр по команде Криштиану Роналду является главным претендентом на "Золотой мяч" по итогам 2018 года.

"Роналду рождён, чтобы побеждать. Он делает разницу. Давайте проанализируем Эль Класико. "Реал" без Роналду с треском проиграл, а "Барселона" без Месси спокойно выиграла. Немыслимо, если Роналду не получит "Золотой мяч" в этом году. Он - лучший игрок мира. Игра Криштиану в прошлом сезоне была определяющей, он доминировал в Лиге Чемпионов и выиграл её, забив 15 голов" - приводит слова Канселу Goal.com.

Отметим, что 33-летний Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча".

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