Жоау Мариу близок к возвращению в строй

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Жоау Мариу близок к возвращению в строй

Полузащитник миланского "Интера" Жоау Мариу почти восстановился после мышечной травмы, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 24-летний португалец вскоре вернётся к тренировкам в общей группе. Ожидается, что он сможет принять участие в субботнем матче против "Наполи".

В этом сезоне Мариу сыграл 7 матчей и сделал 4 результативных передачи. 

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