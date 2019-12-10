Жоау Мариу хочет остаться в "Локомотиве"

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Жоау Мариу хочет остаться в "Локомотиве"

Полузащитник Жоау Мариу признался, что предпочитает остаться в "Локомотиве", а не возвращаться в "Интер".

"Я бы предпочёл остаться здесь, чем вернуться в "Интер". Мне нравится клуб, город. Но в футболе никогда не знаешь, что произойдёт дальше. Надеюсь, "Локомотив" сможет выкупить меня, мы сядем и обо всём договоримся", - сказал португалец.

Напомним, что у "Локомотива" есть право выкупа Мариу за 18 миллионов евро.

В составе "железнодорожников" хавбек провёл 12 матчей, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

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