Жоау Мариу хочет продолжить карьеру в Англии

Полузащитник миланского "Интера" Жоау Мариу хочет перейти в один из клубов АПЛ, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 24-летний португалец дал указание своим агентам найти ему новую команду на Туманном Альбионе.

Ранее сообщалось об интересе к Мариу со стороны "Манчестер Юнайтед".

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