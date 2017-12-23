Жоау Мариу хочет продолжить карьеру в Англии

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Жоау Мариу хочет продолжить карьеру в Англии

Полузащитник миланского "Интера" Жоау Мариу хочет перейти в один из клубов АПЛ, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 24-летний португалец дал указание своим агентам найти ему новую команду на Туманном Альбионе.

Ранее сообщалось об интересе к Мариу со стороны "Манчестер Юнайтед".

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