Жоау Мариу - лучший игрок "Локомотива" в октябре

Полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу признан лучшим игроком команды по итогам октября.

Как сообщает официальный сайт "железнодорожников", за португальца проголосовали 50,63 процента опрошенных болельщиков.

В пятёрку лучших также попали Алексей Миранчук (33,71%), Мурило (7,63%), Бенедикт Хеведес (4,08%) и Эдер (3,96%).

В октябре 26-летний Мариу сыграл за "Локомотив" 5 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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