Жоау Мариу мечтает поиграть в испанской Примере
Полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу признался, что ему бы очень хотелось попробовать свои силы в чемпионате Испании.
"Примера соответствует моим характеристикам. Там играют в хороший футбол. Это мечта, которую хочется воплотить в жизнь, и, возможно, это произойдёт", - сказал португалец.
Напомним, что Мариу выступает за "Локомотив" на правах аренды, а его трансфер принадлежит миланскому "Интеру".
В текущем сезоне 27-летний хавбек сыграл за "железнодорожников" 15 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
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