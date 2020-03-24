Жоау Мариу мечтает поиграть в испанской Примере

Полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу признался, что ему бы очень хотелось попробовать свои силы в чемпионате Испании.

"Примера соответствует моим характеристикам. Там играют в хороший футбол. Это мечта, которую хочется воплотить в жизнь, и, возможно, это произойдёт", - сказал португалец.

Напомним, что Мариу выступает за "Локомотив" на правах аренды, а его трансфер принадлежит миланскому "Интеру".

В текущем сезоне 27-летний хавбек сыграл за "железнодорожников" 15 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

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