Жоау Мариу мечтает поиграть в испанской Примере

Теги локомотив москваинтер миланжоау мариу

Жоау Мариу мечтает поиграть в испанской Примере

Полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу признался, что ему бы очень хотелось попробовать свои силы в чемпионате Испании.

"Примера соответствует моим характеристикам. Там играют в хороший футбол. Это мечта, которую хочется воплотить в жизнь, и, возможно, это произойдёт", - сказал португалец.

Напомним, что Мариу выступает за "Локомотив" на правах аренды, а его трансфер принадлежит миланскому "Интеру".

В текущем сезоне 27-летний хавбек сыграл за "железнодорожников" 15 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: "Локомотив" почтил память экс-защитника команды Лекхето, умершего 12 лет назад. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

У экс-игрока "Зенита" подтвердился коронавирус

У экс-игрока "Зенита" подтвердился коронавирус

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов