Жоау Мариу может оказаться в Испании

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Жоау Мариу может оказаться в Испании

Португальский полузащитник миланского "Интера" Жоау Мариу рассказал, что он хотел бы поиграть в чемпионате Испании.

"Я бы хотел оказаться в Испании. Для меня это был бы интересный опыт. Мне кажется, что данный чемпионат лучше всего подойдет мне. Я бы хотел перейти в клуб, который выступает в еврокубках. Это дало бы мне возможность вызываться в сборную", - приводит слова Мариу AS. 

Напомним, что в минувшем сезоне 27-летний Мариу выступал за московский "Локомотив" на правах аренды, провел за клуб 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач. "Локомотив" имел право выкупить трансфер хавбека, но клубы не договорились по его стоимости. Контракт игрока с "Интером" действует до лета 2022 года.

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