Жоау Мариу может покинуть "Локомотив" и вернуться в Португалию

Португальский полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу может вернуться в свой бывший клуб лиссабонский "Спортинг", сообщает A Bola.

По сведениям издания, португальский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Контракт Мариу принадлежит "Интеру" до лета 2022 года. "Локомотив" имеет право приоритетного выкупа игрока за 18 миллионов евро, но, скорее всего, не сможет заплатить такую сумму.

В нынешнем сезоне 27-летний Мариу провел за "Локомотив" 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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