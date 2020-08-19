Жоау Мариу может продолжить карьеру в "Бенфике"

Хавбек "Интера" Жоау Мариу в скором времени может стать игроком "Бенфики", утверждает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, португальский клуб хочет вернуть 27-летнего футболиста на родину. Наставник "Бенфики" Жорже Жезузу уже работал с Мариу в "Спортинге". Трансферная стоимость игрока - 13 млн евро.

В минувшем сезоне хавбек выступал на правах аренды в "Локомотиве". В РПЛ он провел 18 матчей, в которых забил один мяч и отдал пять результативных передач.

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