Жоау Мариу: "На первый взгляд кажется, что люди в России злые"

Полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу поделился мнением об особенностях жителей России.

"Я бы сравнил русских больше с англичанами. На первый взгляд кажется, что люди злые, но это не так. Теперь я стал лучше узнавать людей. Действительно удивлён добротой русских", - сказал португалец.

Напомним, что Мариу выступает за "Локомотив" на правах аренды, а его трансфер принадлежит миланскому "Интеру".

В текущем сезоне 27-летний хавбек сыграл за "железнодорожников" 15 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

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