Жоау Мариу не поможет "Локомотиву" в конце сезона
Московский "Локомотив" не сумел договориться с "Интером" о продлении аренды полузащитника Жоау Мариу.
Сообщается, что португалец будет выступать за "железнодорожников" до 30 июня, после чего вернётся в миланский клуб.
Таким образом, звёздный хавбек пропустит почти все матчи РПЛ после вынужденной паузы, обусловленной пандемией коронавируса.
Напомним, что у "Локомотива" есть право выкупить игрока за 18 миллионов евро, но эта сумма москвичам не по карману.
В текущем сезоне Мариу провёл 15 игр, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.
Не пропустите: Жоау Мариу, вероятно, отправится во Францию. | http://soccernews.ru
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