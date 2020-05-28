Жоау Мариу не поможет "Локомотиву" в конце сезона

Московский "Локомотив" не сумел договориться с "Интером" о продлении аренды полузащитника Жоау Мариу.

Сообщается, что португалец будет выступать за "железнодорожников" до 30 июня, после чего вернётся в миланский клуб.

Таким образом, звёздный хавбек пропустит почти все матчи РПЛ после вынужденной паузы, обусловленной пандемией коронавируса.

Напомним, что у "Локомотива" есть право выкупить игрока за 18 миллионов евро, но эта сумма москвичам не по карману.

В текущем сезоне Мариу провёл 15 игр, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

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