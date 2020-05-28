Жоау Мариу не поможет "Локомотиву" в конце сезона

Теги локомотив москваинтер миланжоау мариу

Жоау Мариу не поможет "Локомотиву" в конце сезона

Московский "Локомотив" не сумел договориться с "Интером" о продлении аренды полузащитника Жоау Мариу.

Сообщается, что португалец будет выступать за "железнодорожников" до 30 июня, после чего вернётся в миланский клуб.

Таким образом, звёздный хавбек пропустит почти все матчи РПЛ после вынужденной паузы, обусловленной пандемией коронавируса.

Напомним, что у "Локомотива" есть право выкупить игрока за 18 миллионов евро, но эта сумма москвичам не по карману.

В текущем сезоне Мариу провёл 15 игр, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Жоау Мариу, вероятно, отправится во Францию. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Болельщики ЦСКА выступили за возвращение фанатов на трибуны

Болельщики ЦСКА выступили за возвращение фанатов на трибуны

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов