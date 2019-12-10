Жоау Мариу описал Москву тремя словами

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Жоау Мариу описал Москву тремя словами

Полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу поделился впечатлениями от жизни в Москве.

"Описать Москву тремя словами? Большая, красивая и холодная. Никогда не играл на таком морозе, ха-ха! На самом деле я бывал здесь ещё во время Чемпионата Мира, когда нам предоставляли выходные. Но сейчас, конечно, изучил город получше. Здесь столько классных ресторанов! Но вот пробки... Однажды я добирался до базы полтора часа.

Как провожу свободное время? Обычно у меня две тренировки в день. Плюс я дополнительно хожу в тренажёрный зал. Так что чаще всего провожу оставшееся время дома. Если нет - выхожу прогуляться. Очень люблю Патриаршие пруды, да и вообще весь центр. Можно зайти в ЦУМ и купить что-нибудь, устроить шопинг. Или просто пойти поужинать", - сказал португалец.

Напомним, что летом "Локомотив" арендовал Мариу на один сезон с правом выкупа за 18 миллионов евро.

В составе "железнодорожников" хавбек провёл 12 матчей, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Жоау Мариу хочет остаться в "Локомотиве". | http://soccernews.ru
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