Полузащитник миланского "Интера" Жоау Мариу отказался переходить в "Вест Хэм", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "молотобойцы" хотели арендовать 24-летнего португальца, однако он отклонил их предложение.

Напомним, что "Интер" не рассчитывает на Мариу и планирует избавиться от него в течение зимнего трансферного окна.

Не пропустите: Андре Айю может перейти из "Вест Хэма" в "Суонси". | http://soccernews.ru