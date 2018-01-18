Жоау Мариу отказался переходить в "Вест Хэм"

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Жоау Мариу отказался переходить в "Вест Хэм"

Полузащитник миланского "Интера" Жоау Мариу отказался переходить в "Вест Хэм", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "молотобойцы" хотели арендовать 24-летнего португальца, однако он отклонил их предложение.

Напомним, что "Интер" не рассчитывает на Мариу и планирует избавиться от него в течение зимнего трансферного окна.

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