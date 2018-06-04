Жоау Мариу отказывается возвращаться в "Интер"

Полузащитник "Интера" Жоау Мариу не хочет возвращаться в миланский клуб.

"В клубе творился хаос - как в руководстве, так и на тренерском мостике. Новичкам сложно адаптироваться к этому. Я не хочу ничего пробовать снова. У меня нет должной мотивации. Этот опыт позади. Я больше не вернусь в Милан. Мне не подходит итальянский футбол. Мне не нравится Серия А. Я просто честен с вами. Надеюсь, вопрос с моим трансфером решится как можно скорее" - приводит слова 25-летнего португальца Football Italia

Напомним, что вторую половину минувшего сезона Мариу провёл в аренде в "Вест Хэме", сыграл 14 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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