Жоау Мариу отметил важность результата и поблагодарил болельщиков "Локомотива" за поддержку

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Жоау Мариу отметил важность результата и поблагодарил болельщиков "Локомотива" за поддержку

Полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу в своем твиттере рассказал, что думает о победе своей команды в матче с "Зенитом" (1:0), а также поблагодарил фанатов за поддержку.

"Сегодня вечером мы одержали большую победу. Третья победа подряд и важные 3 балла. Спасибо за поддержку! Давай, "Локомотив", - написал Мариу.

"Зенит" занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ, "Локомотив" расположился на 2 позиции.

Напомним, 1 октября подопечные "Атлетико" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют с московским "Локомотивом".  Матч состоится на "РЖД Арене" и начнется в 22:00 (мск).

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