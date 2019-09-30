Жоау Мариу поделился мнением о чемпионате России

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Жоау Мариу поделился мнением о чемпионате России

Хавбек "Локомотива" Жоау Мариу рассказал, что думает о чемпионате России.

"Думаю, "Локо" готов к победе в чемпионате. Сейчас наши мысли только о Лиге чемпионов. Но я думаю, мы главные кандидаты на чемпионство, как и "Зенит". В России много сильных, непредсказуемых команд, борьба будет интересной", - сказал футболист.

Напомним, этим летом футболист перешел в московский клуб из "Интера" на правах аренды.

В последнем матче чемпионата России "Локомотив" обыграл "Зенит" со счетом 1:0. "железнодорожники" занимают 2 место в турнирной таблице РПЛ.

Завтра, 1 октября, "Локомотив" сыграет с "Атлетико" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в Москве.

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