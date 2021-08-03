Жоау Мариу поделился ожиданиями от матча со "Спартаком" в Лиге чемпионов

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Жоау Мариу поделился ожиданиями от матча со "Спартаком" в Лиге чемпионовФото: инстаграм Мариу/Автор неизвестен

Экс-футболист московского "Локомотива" Жоау Мариу, который сейчас играет за "Бенфику", рассказал о своих ожиданиях от игры 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком".

— Какие ожидания перед игрой? Какие чувства от возвращения в Москву?

— Самые большие ожидания от игры. Матч будет напряженным. Я рад вернуться в Москву, провел здесь хорошее время. Это первый матч в сезоне, поэтому немного волнительно.

— Не давит ли то, что приходится стартовать сразу в Лиге чемпионов?

— Я поиграл в разных странах. Довольно спокойно отношусь к такой практике. С нетерпением жду начала встречи.

— Как вы освоились в команде?

— Я хорошо себя чувствую в команде, много тренировался. С партнерами хорошие отношения.

— Что вы добавите "Бенфике" в игре?

— Люди, которые брали меня сюда, знают мои сильные стороны. Могу добавить опыт игры на международном уровне. Я выйду на поле и отдам все силы в этом поединке, — цитирует португальца Sport24.

Напомним, что "Спартак" примет "Бенфику" на своем поле уже завтра, 4 июля.

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