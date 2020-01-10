Жоау Мариу поделился впечатлениями от пребывания в России
Полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу признался, что до перехода в московский клуб у него было совсем другое мнение о гражданах России.
"Я был удивлён, потому что мне рассказывали, что люди в России - закрытые и холодные. Но здесь я оказался в особенной атмосфере с дружелюбными людьми - как на улицах, так и в клубе. Мне много помогали", - рассказал португальский хавбек.
Напомним, что "Локомотив" арендовал Мариу в конце августа прошлого года у "Интера" с правом последующего выкупа.
В текущем сезоне 26-летний игрок провёл за "железнодорожников" 12 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
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