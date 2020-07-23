Жоау Мариу покинул "Локомотив"

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Жоау Мариу покинул "Локомотив"

Португальский полузащитник Жоау Мариу сообщил, что он покинул московский "Локомотив".

"Было приятно носить вашу футболку и бороться за ваши цвета", - написал Мариу на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я хотел бы поблагодарить «Локомотив- Москва», от президента до тренерского штаба, моих коллег и болельщиков, за то, что я чувствовал себя как дома в этом сезоне. Было приятно носить вашу футболку и бороться за ваши цвета. Я ухожу с очень позитивным чувством о этих моментах, которые мы разделили вместе. Всего наилучшего! I would like to thank everyone at Lokomotiv Moscow, from the President to the coaching staff, my colleagues and the fans, for making me feel at home during this season. It has been a pleasure to wear your shirt and to fight for your colours. I am leaving with a very positive feeling about the moments we shared together. All the best! @fclokomotiv

Публикация от João Mário (@joaomario)

Португалец вернется в "Интер", которому принадлежит. Ранее сообщалось, что миланский клуб требует за хавбека 13 миллионов евро, но "железнодорожники" отказались платить такую сумму.

В нынешнем сезоне 27-летний Мариу провел за "Локомотив" 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Его контракт с "Интером" действует до лета 2022 года.

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