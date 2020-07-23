Жоау Мариу покинул "Локомотив"

Португальский полузащитник Жоау Мариу сообщил, что он покинул московский "Локомотив".

"Было приятно носить вашу футболку и бороться за ваши цвета", - написал Мариу на своей странице в Instagram.

Португалец вернется в "Интер", которому принадлежит. Ранее сообщалось, что миланский клуб требует за хавбека 13 миллионов евро, но "железнодорожники" отказались платить такую сумму.

В нынешнем сезоне 27-летний Мариу провел за "Локомотив" 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Его контракт с "Интером" действует до лета 2022 года.

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