Жоау Мариу прилетел в Москву для перехода в "Локомотив"

Полузащитник "Интера" Жоау Мариу прибыл в Москву для подписания контракта с "Локомотивом". Об этом сообщается в телеграм-канале "Новости "Локомотива".

Ранее сообщалось, что презентация футболиста состоится сегодня, 27 августа, на "РЖД Арене" и начнется в 20:00 (мск).

Ожидается, что "Локомотив" арендует футболиста с опцией выкупа за 15 млн евро. Оклад игрока в клубе составит 3 миллиона евро в год.

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