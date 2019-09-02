Жоау Мариу прокомментировал дебют за "Локомотив"

Новичок "Локомотива" Жоау Мариу поделился впечатлениями после дебюта в составе "железнодорожников".

"Рад, что удалось дебютировать. Надеюсь сыграть в этой форме ещё много раз", - написал португалец в инстаграме.

Напомним, что Мариу вышел на замену в матче восьмого тура РПЛ против "Ростова" (1:2).

"Локомотив" арендовал хавбека у "Интера" до конца сезона с правом последующего выкупа.

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