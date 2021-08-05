Жоау Мариу прокомментировал победу над "Спартаком" в Лиге чемпионов

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Жоау Мариу прокомментировал победу над "Спартаком" в Лиге чемпионовФото: инстаграм Мариу/Автор неизвестен

Хавбек "Бенфики" Жоау Мариу высказалсяо победе в игре 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов над "Спартаком" (2:0).

"Команда сыграла очень хорошо, умело действовала в различные моменты. У нас было несколько возможностей забить, голов могло быть больше.

Мне понравилось играть за "Бенфику", тут отличные футболисты. Все помогают мне, и я очень рад переходу сюда.

Это была важная победа, придающая уверенности, и я надеюсь, что мы начали серию успешных результатов", – сказал Мариу.

Напомним, что ответный матч пройдет в Лиссабоне.

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