Жоау Мариу прокомментировал победу над "Спартаком" в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм Мариу/Автор неизвестен
Хавбек "Бенфики" Жоау Мариу высказалсяо победе в игре 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов над "Спартаком" (2:0).
"Команда сыграла очень хорошо, умело действовала в различные моменты. У нас было несколько возможностей забить, голов могло быть больше.
Мне понравилось играть за "Бенфику", тут отличные футболисты. Все помогают мне, и я очень рад переходу сюда.
Это была важная победа, придающая уверенности, и я надеюсь, что мы начали серию успешных результатов", – сказал Мариу.
Напомним, что ответный матч пройдет в Лиссабоне.
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