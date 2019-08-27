Жоау Мариу прокомментировал свой переход в "Локомотив"
Новичок "Локомотива" Жоау Мариу поделился эмоциями после подписания контракта с московским клубом.
"Очень рад перейти в "Локомотив". Знаю, что это большой клуб. В команде собрано много звёздных и опытных футболистов. Я расспрашивал о "Локомотиве" у Фернандеша и Эдера, когда мы играли за сборную Португалии. С Эдером советовался и до перехода. Он сказал, что "Локомотив" - хорошая команда с замечательной атмосферой. Участие в Лиге Чемпионов - тоже немаловажный фактор.
С Москвой и Россией успел познакомиться, когда играл против "Локомотива" за "Спортинг", а также во время Чемпионата Мира. Москва - замечательный город, я в восторге, что буду жить и играть здесь. Уверен, что мы добьёмся результата. Я с воодушевлением смотрю вперёд и готов выйти на поле уже в субботу", - сказал 26-летний футболист в интервью клубной пресс-службе.
"Железнодорожники" арендовали звёздного португальца до следующего лета с опцией выкупа за неназванную сумму.
За "Локомотив" хавбек будет выступать под 23-м номером.
Мариу защищал цвета "Интера" с 2016 года, сыграл 69 матчей, забил 4 гола и сделал 15 ассистов. Сдавался в аренду "Вест Хэму". Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.
Не пропустите: "Локомотив" будет полностью платить зарплату хавбеку "Интера". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|7
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|2
|Спартак Москва
|7
|14
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|Ростов
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|7
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
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|ЦСКА Москва
|7
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|Арсенал Тула
|7
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|8
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|7
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|9
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|7
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|7
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|11
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