Жоау Мариу пропускает матч с "Уфой" из-за газона

Теги локомотив москвауфажоау мариуюрий семин

Жоау Мариу пропускает матч с "Уфой" из-за газона

Полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу не смог принять участие в матче 15-го тура РПЛ против "Уфы" по необычной причине.

Сообщается, что португальцу категорически противопоказано играть на синтетическом газоне. Именно такой вид покрытия на стадионе "Нефтяник" в башкирской столице.

"Думаю, всем футболистам противопоказано играть на таком покрытии. Но раз его приняли, значит будем играть", - сказал наставник "железнодорожников" Юрий Сёмин.

26-летний Мариу в текущем сезоне сыграл за "Локомотив" 10 матчей, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: "Локомотив" примет участие в товарищеском турнире в Катаре. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Аталанта" - темная европейская лошадка! Она рвет всех в чемпионате, но проваливается в ЛЧ: разбираем статистическую сторону игры команды Гасперини!

"Аталанта" - темная европейская лошадка! Она рвет всех в чемпионате, но проваливается в ЛЧ: разбираем статистическую сторону игры команды Гасперини!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 14 32
2 Ростов Ростов 14 29
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 14 29
4 Краснодар Краснодар 14 28
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 14 26
6 Урал Урал 14 18
7 Спартак Москва Спартак Москва 14 18
8 Крылья Советов Крылья Советов 14 17
9 Рубин Рубин 14 16
10 Арсенал Тула Арсенал Тула 14 16
11 Уфа Уфа 14 16
12 Оренбург Оренбург 14 15
13 Динамо Москва Динамо Москва 14 14
14 Сочи Сочи 14 13
15 Ахмат Ахмат 14 13
16 Тамбов Тамбов 14 11
Полная таблица

топ-5 тегов