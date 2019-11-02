Жоау Мариу пропускает матч с "Уфой" из-за газона
Полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу не смог принять участие в матче 15-го тура РПЛ против "Уфы" по необычной причине.
Сообщается, что португальцу категорически противопоказано играть на синтетическом газоне. Именно такой вид покрытия на стадионе "Нефтяник" в башкирской столице.
"Думаю, всем футболистам противопоказано играть на таком покрытии. Но раз его приняли, значит будем играть", - сказал наставник "железнодорожников" Юрий Сёмин.
26-летний Мариу в текущем сезоне сыграл за "Локомотив" 10 матчей, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.
Не пропустите: "Локомотив" примет участие в товарищеском турнире в Катаре. | http://soccernews.ru
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|Уфа
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|Динамо Москва
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