Жоау Мариу раскритиковал свой бывший клуб "Интер"



Португальский полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу подверг критике свой бывший клуб миланский "Интер".

"Меня не допускали к участию в тренировках или товарищеских матчах. Я тренировался вместе с Икарди. Такая позиция клуба мне непонятна. Они заплатили за меня 40 миллионов евро, но относились к мне как к ребенку. Я не нахожу этому объяснения. В "Интере" царил хаос. Часто менялись тренеры, мы плохо готовились к сезону. Основные вещи были не на поле, а за его пределами", - приводит слова Мариу A Bola.

Мариу перешел в "Интер" в 2016 году из "Спортинга" за 40 миллионов евро. В составе миланского клуб он провел 69 матчей, забил четыре гола и отдал 13 результативных передач. Летом 2019 года "Локомотив" арендовал португальца с опцией последующего выкупа. За "железнодорожников" он сыграл 12 матч, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.

Не пропустите: Экс-президент "Локомотива" рассказал, почему клуб никого не купил в зимнее трансферное окно. | http://soccernews.ru