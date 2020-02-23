Жоау Мариу раскритиковал свой бывший клуб "Интер"
Португальский полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу подверг критике свой бывший клуб миланский "Интер".
"Меня не допускали к участию в тренировках или товарищеских матчах. Я тренировался вместе с Икарди. Такая позиция клуба мне непонятна. Они заплатили за меня 40 миллионов евро, но относились к мне как к ребенку. Я не нахожу этому объяснения. В "Интере" царил хаос. Часто менялись тренеры, мы плохо готовились к сезону. Основные вещи были не на поле, а за его пределами", - приводит слова Мариу A Bola.
Мариу перешел в "Интер" в 2016 году из "Спортинга" за 40 миллионов евро. В составе миланского клуб он провел 69 матчей, забил четыре гола и отдал 13 результативных передач. Летом 2019 года "Локомотив" арендовал португальца с опцией последующего выкупа. За "железнодорожников" он сыграл 12 матч, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|60
|2
|Лацио
|25
|59
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|25
|42
|6
|Наполи
|25
|36
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|25
|34
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Торино
|24
|27
|15
|Удинезе
|25
|27
|16
|Лечче
|25
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15