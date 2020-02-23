Жоау Мариу раскритиковал свой бывший клуб "Интер"

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Жоау Мариу раскритиковал свой бывший клуб "Интер"
Португальский полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу подверг критике свой бывший клуб миланский "Интер".

"Меня не допускали к участию в тренировках или товарищеских матчах. Я тренировался вместе с Икарди. Такая позиция клуба мне непонятна. Они заплатили за меня 40 миллионов евро, но относились к мне как к ребенку. Я не нахожу этому объяснения. В "Интере" царил хаос. Часто менялись тренеры, мы плохо готовились к сезону. Основные вещи были не на поле, а за его пределами", - приводит слова Мариу A Bola.

Мариу перешел в "Интер" в 2016 году из "Спортинга" за 40 миллионов евро. В составе миланского клуб он провел 69 матчей, забил четыре гола и отдал 13 результативных передач. Летом 2019 года "Локомотив" арендовал португальца с опцией последующего выкупа. За "железнодорожников" он сыграл 12 матч, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.

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