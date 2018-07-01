Жоау Мариу рассказал о вылете сборной Португалии с ЧМ-2018

Полузащитник сборной Португалии Жоау Мариу прокомментировал вылет своей команды с ЧМ-2018 после поражения от Уругвая.

"Все мы очень расстроены таким результатом, ведь нам хотелось пройти дальше. Но при этом мы не можем упрекнуть себя в слабой отдаче. Сделали всё, что могли, и во втором тайме многое получилось, но этого оказалось недостаточно. Мы действительно очень разочарованы" - сказал Мариу.

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