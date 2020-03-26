Жоау Мариу рассказал об изучении русского языка

Полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу заявил, что учит русский язык, хоть это даётся ему нелегко.

"Русский язык очень отличается от португальского, особенно алфавитом. Я уже знаю несколько слов, которые очень помогают мне в повседневной жизни, в тренировках и матчах. Несмотря на то, что это сложный язык, я работаю каждый день, чтобы улучшить свой русский. Надеюсь, что скоро смогу свободно на нём разговаривать", - сказал хавбек "железнодорожников".

За "Локомотив" 27-летний футболист выступает на правах аренды, а его трансфер принадлежит миланскому "Интеру". Ранее он признался, что хочет поиграть в Испании.

В составе столичной команды Мариу провёл 15 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

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