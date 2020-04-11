Жоау Мариу считает, что Фелишу не подходит стиль "Атлетико"

Полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу считает, что португальскому игроку Жоау Фелишу не подходит стиль "Атлетико".

Напомним, футболист перешел в стан мадридского клуба летом 2019 года из "Бенфики".

"Атлетико" - очень работящая команда, как будто итальянский клуб играет в Испании. Фелишу, учитывая его высокую цену, тяжело закрепиться в "Атлетико".

В "Барселоне" давление было бы еще сильнее, но этот клуб ему бы подошел больше", - передает слова Мариу Marca.

В нынешнем сезоне футболист провел 28 матчей за клуб, отметившись 6 голами и 3 ассистами.

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