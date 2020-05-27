Жоау Мариу, вероятно, отправится во Францию
Хавбек "Интера" Жоау Мариу, скорее всего, продолжит карьеру во Франции.
Как сообщает Todomercadoweb, лидером в гонке за 27-летним португальцем является "Марсель".
Отмечается, что "Локомотив", за который на правах аренды выступает игрок, не будет активировать опцию выкупа. "Нерадзурри" также хочет избавиться от футболиста.
Жоау Мариу провел за "Локомотив" 15 игр, в которых отметился одним голом и пятью ассистами.
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|Команда
|М
|О
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|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13