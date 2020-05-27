Жоау Мариу, вероятно, отправится во Францию

Хавбек "Интера" Жоау Мариу, скорее всего, продолжит карьеру во Франции.

Как сообщает Todomercadoweb, лидером в гонке за 27-летним португальцем является "Марсель".

Отмечается, что "Локомотив", за который на правах аренды выступает игрок, не будет активировать опцию выкупа. "Нерадзурри" также хочет избавиться от футболиста.

Жоау Мариу провел за "Локомотив" 15 игр, в которых отметился одним голом и пятью ассистами.

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