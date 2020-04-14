Жоау Мариу высказался об уровне конкуренции в чемпионате России

Хавбек "Интера" Жоау Мариу, который играет в аренде за "Локомотив", высказался об уровне конкуренции в чемпионате России.

После 22 туров РПЛ "железнодорожники" отстают от "Зенита" на 9 баллов.

"В России есть 4-5 команд высокого уровня, но матчей против низкосортных соперников достаточно. Мне там весело, не скрываю, что в другой лиге я бы тоже хотел попробовать свои силы, вроде испанской или французского", - приводит слова Мариу Sempre Inter.

27-летний футболист перешел в московский клуб летом 2019 года. В этом сезоне полузащитник участвовал в 11 матчах, отметившись 1 голом и 3 ассистами.

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