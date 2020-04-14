Жоау Мариу высказался об уровне конкуренции в чемпионате России
Хавбек "Интера" Жоау Мариу, который играет в аренде за "Локомотив", высказался об уровне конкуренции в чемпионате России.
После 22 туров РПЛ "железнодорожники" отстают от "Зенита" на 9 баллов.
"В России есть 4-5 команд высокого уровня, но матчей против низкосортных соперников достаточно. Мне там весело, не скрываю, что в другой лиге я бы тоже хотел попробовать свои силы, вроде испанской или французского", - приводит слова Мариу Sempre Inter.
27-летний футболист перешел в московский клуб летом 2019 года. В этом сезоне полузащитник участвовал в 11 матчах, отметившись 1 голом и 3 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16