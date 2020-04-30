Жоау Мариу ярко высказался о Роналду

Хавбек "Локомотива" и сборной Португалии Жоау Мариу рассказал, как Криштиану Роналду помогает любительскому спорту в стране.

Ранее стало известно, что игроки национальной команды пожертвовали 4,7 миллиона евро на благотворительность. Инициатором помочь клубам выступил Криштиану Роналду.

"Это Роналду предложил помочь другим командам и тем игрокам, которые испытывают финансовые трудности из-за отсутствия контрактов. Криштиану всегда старается быть примером. В данной ситуации он очень много делает для Португалии. Мы хотели помочь нации, так как являемся ее частью, поэтому все согласились. Но инициатива принадлежала Роналду", - сказал Мариу.

Напомним, почти все спортивные мероприятия во всем мире отменены из-за пандемии коронавируса. В мире Covid-19 заразились 3 млн. 210 тыс. человек.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи.

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