Жоау Мариу ярко высказался о Роналду
Хавбек "Локомотива" и сборной Португалии Жоау Мариу рассказал, как Криштиану Роналду помогает любительскому спорту в стране.
Ранее стало известно, что игроки национальной команды пожертвовали 4,7 миллиона евро на благотворительность. Инициатором помочь клубам выступил Криштиану Роналду.
"Это Роналду предложил помочь другим командам и тем игрокам, которые испытывают финансовые трудности из-за отсутствия контрактов. Криштиану всегда старается быть примером. В данной ситуации он очень много делает для Португалии. Мы хотели помочь нации, так как являемся ее частью, поэтому все согласились. Но инициатива принадлежала Роналду", - сказал Мариу.
Напомним, почти все спортивные мероприятия во всем мире отменены из-за пандемии коронавируса. В мире Covid-19 заразились 3 млн. 210 тыс. человек.
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|24
|60
|2
|Бенфика
|24
|59
|3
|Брага
|24
|46
|4
|Спортинг Лиссабон
|24
|42
|5
|Рио Аве
|24
|38
|6
|Витория Гимарайнш
|24
|37
|7
|ФК Фамаликао
|24
|37
|8
|Морейренсе ФК
|24
|30
|9
|Жил Висенте
|24
|30
|10
|Санта-Клара
|24
|30
|11
|Боавишта
|24
|29
|12
|Витория Сетубал
|24
|28
|13
|Белененсиш
|24
|26
|14
|КД Тондела
|24
|25
|15
|Маритиму
|24
|24
|16
|Пасуш де Феррейра
|24
|22
|17
|Портимоненсе
|24
|16
|18
|Дешпортиво Авеш
|24
|13