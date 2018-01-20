Полузащитник миланского "Интера" Жоау Мариу ждёт предложения от топ-клуба, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, именно по этой причине 25-летний португалец отказал "Вест Хэму, который хотел его арендовать.

Однако переход Мариу в лондонский клуб всё ещё может состояться, если в ближайшее время гранды так и не заинтересуются хавбеком.

Не пропустите: Чичарито продолжит карьеру в Турции. | http://soccernews.ru