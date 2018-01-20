Жоау Мариу ждёт предложения от топ-клуба

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Жоау Мариу ждёт предложения от топ-клуба

Полузащитник миланского "Интера" Жоау Мариу ждёт предложения от топ-клуба, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, именно по этой причине 25-летний португалец отказал "Вест Хэму, который хотел его арендовать.

Однако переход Мариу в лондонский клуб всё ещё может состояться, если в ближайшее время гранды так и не заинтересуются хавбеком. 

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