Жонас объявил о завершении карьеры
Известный бразильский нападающий Жонас принял решение повесить бутсы на гвоздь, сообщает A Bola.
Форвард завершил карьеру в возрасте 35 лет.
Последним клубом Жонаса была "Бенфика". Ранее он также выступал за "Валенсию", "Сантос", "Гремио", "Португезу" и "Гуарани".
За сборную Бразилии игрок провёл 12 матчей и забил 3 гола. В течение карьеры он выиграл 7 трофеев.
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|Атлетико Паранаенсе
|38
|57
|7
|Коринтианс
|38
|55
|8
|Понте Прета
|38
|53
|9
|Гремио
|38
|53
|10
|Сан-Паулу
|38
|52
|11
|Чапекоенсе
|38
|52
|12
|Крузейро
|38
|51
|13
|Флуминенсе
|38
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|14
|Спорт Ресифе
|38
|47
|15
|Коритиба
|38
|46
|16
|Витория
|38
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|17
|Интернасьонал
|38
|43
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|Фигейренсе
|38
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|19
|Санта Крус
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|31
|20
|Америка Минейро
|38
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