Жонас объявил о завершении карьеры

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Жонас объявил о завершении карьеры

Известный бразильский нападающий Жонас принял решение повесить бутсы на гвоздь, сообщает A Bola.

Форвард завершил карьеру в возрасте 35 лет.

Последним клубом Жонаса была "Бенфика". Ранее он также выступал за "Валенсию", "Сантос", "Гремио", "Португезу" и "Гуарани".

За сборную Бразилии игрок провёл 12 матчей и забил 3 гола. В течение карьеры он выиграл 7 трофеев.

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