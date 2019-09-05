Бразильский нападающий Жонатас не перейдет в ЦСКА, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московский клуб не заинтересован в услугах бразильца, который хочет получать зарплату в размере двух миллионов евро в год.

В данный момент форвард является свободным агентом и прилетел в Москву в поисках нового клуба. Интерес к нему проявляет "Динамо".

30-летний Жонатас ранее уже выступал в России. С 2016 по 2017 годы он играл за "Рубин", в составе которого сыграл 35 матчей и забил 15 голов.

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