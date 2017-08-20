Жонатас перейдёт в "Ганновер"

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Жонатас перейдёт в "Ганновер"

Форвард казанского "Рубина" Жонатас в ближайшее время станет игроком "Ганновера", сообщают российские СМИ.

Сумма трансфера составит девять миллионов евро. По некоторым данным, уже в воскресенье 28-летний бразилец прибудет в расположение немецкого клуба для прохождения медобследования.

Жонатас выступал за "Рубин" с 2016 года, сыграл 35 матчей и забил 15 голов.

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