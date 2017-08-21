Жонатас попрощался с "Рубином"

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Жонатас попрощался с "Рубином"Нападающий "Рубина" Жонатас обратился к клубу и его болельщиками перед своим уходом из коллектива.

По словам игрока, он покидает команду из-за финансового положения.

"Очень грустно прощаться с Казанью, очень грустно расставаться. Но вы знаете финансовое положение нашего клуба в настоящий момент, не будем углубляться в детали. В первую очередь, хочу поблагодарить всех болельщиков, всех людей, которые окружают клуб, которые поддерживали меня все это время, что мы провели вместе, моих товарищей по команде. Я думаю, что мы принесли много положительных эмоций, достаточно положительных результатов. Я со своей стороны всегда отдавался по максимуму. Мне этот шаг дался с большим трудом, это очень сложное решение. Еще раз хочу поблагодарить клуб за ту поддержку, за все то время, которое я провел в Казани. И я надеюсь, что еще вернусь сюда", - сказал он. 

Читайте: Жонатас перейдёт в "Ганновер" | http://soccernews.ru

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