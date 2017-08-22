Жонатас стал игроком "Ганновера"

"Ганновер" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Рубина" Жонатаса.

Сумма трансфера составила девять миллионов евро. 28-летний бразилец заключил с немецким клубом контракт до лета 2020 года.

Жонатас выступал за "Рубин" с 2016 года, сыграл 35 матчей и забил 15 голов.

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