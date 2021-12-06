Жорди Альба обескуражил фанатов сменой имиджа (фото)

Фото: инстаграм Альбы/Автор неизвестен

Латераль сборной Испании и "Барселоны" Жорди Альба удивил испанских болельщиков резкой сменой имиджа, в частности - прически.

На флеш-интервью после поражения от "Бетиса" (0:1) в матче 16-го тура Ла Лиги Альба вышел с "шикарной шевелюрой", несмотря на то, что еще недавно у него были короткие волосы и даже виднелись залысины.

Отметим, что уже в среду, 8 декабря, "Барселоне" предстоит сыграть решающий матч в групповом этапе Лиги чемпионов против "Баварии" на выезде. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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