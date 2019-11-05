Жорди Альба получил травму в матче со "Славией"

Теги барселонаславия прагажорди альбатравмы

Жорди Альба получил травму в матче со "Славией"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба был травмирован в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со "Славией" (0:0, второй тайм).

30-летний футболист выступал с первой минуты матча, однако во втором вместо не го на поле вышел Серджи Роберто.

По данным Sport.es, Альба испытывает дискомфорт в мышце задней поверхности бедра левой ноги.

А еще: Месси приехал на матч со "Славией" в интересной кофте с коронами | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Боруссия" победила "Интер", проиграв первый тайм 0:2

"Боруссия" победила "Интер", проиграв первый тайм 0:2

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 11 22
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 11 22
3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 12 22
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 12 21
5 Севилья Севилья 12 21
6 Гранада Гранада 12 20
7 Хетафе Хетафе 12 19
8 Вильярреал Вильярреал 12 18
9 Осасуна Осасуна 12 18
10 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 12 17
11 Леванте Леванте 12 17
12 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 12 17
13 Валенсия Валенсия 12 17
14 Эйбар Эйбар 12 15
15 Бетис Бетис 12 13
16 Алавес Алавес 12 12
17 Мальорка Мальорка 12 11
18 Сельта Виго Сельта Виго 12 9
19 Эспаньол Эспаньол 12 8
20 Леганес Леганес 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов