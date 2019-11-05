Жорди Альба получил травму в матче со "Славией"
Защитник "Барселоны" Жорди Альба был травмирован в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со "Славией" (0:0, второй тайм).
30-летний футболист выступал с первой минуты матча, однако во втором вместо не го на поле вышел Серджи Роберто.
По данным Sport.es, Альба испытывает дискомфорт в мышце задней поверхности бедра левой ноги.
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