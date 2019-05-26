Жорди Альба провел 300-й матч за "Барселону"

Левый защитник "Барселоны" Жорди Альба участвовал в сегодняшнем матче Кубка Испании против "Валенсии" (1:2). В этой встрече победу одержали номинальные гости.

Для 30-летнего Альбы это был 300-й матч за сине-гранатовых. В этом сезоне он участвовал в 53 играх, забив 3 гола и сделав 15 ассистов.

Футболист стал выступать за "Барселону" с 2012 года, перейдя из "Валенсии" за 14 миллионов евро. Вместе с клубом он выиграл 15 трофеев.

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