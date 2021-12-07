Жорди Альба рискует пропустить матч с "Баварией"

Фото: инстаграм Альбы/Автор неизвестен

"Барселона" несет серьезные потери перед матчем против "Баварии" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает Альберт Роже, Жорди Альба завершил игру с "Бетисом" (0:1) с мышечным дискомфортом и его участие в матче с "Баварией" вызывает серьезные сомнения. Игрок будет протестирован на сегодняшней тренировке.

По информации источника, он не тренировался со своими товарищами по команде в качестве меры предосторожности, этот день станет решающим для определения его присутствия. Хави вызвал Алехандро Бальде, на случай, если Альба не сможет сыграть.

Игра между "Баварией" и "Барселоной" состоится 8 декабря. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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