Жорди Альба установил клубный антирекорд "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба срезал мяч в собственные ворота в матче 21-го тура Примеры против "Валенсии".

Для 30-летнего футболиста это четвёртый автогол в составе "сине-гранатовых" в играх чемпионата Испании.

Как сообщает Opta, это худший результат в XXI веке для игроков каталонского клуба.

Альба выступает за "Барсу" с 2012 года, сыграл 316 матчей, забил 16 голов и сделал 59 ассистов.

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