Жорди Альба установил клубный антирекорд "Барселоны"
Защитник "Барселоны" Жорди Альба срезал мяч в собственные ворота в матче 21-го тура Примеры против "Валенсии".
Для 30-летнего футболиста это четвёртый автогол в составе "сине-гранатовых" в играх чемпионата Испании.
Как сообщает Opta, это худший результат в XXI веке для игроков каталонского клуба.
Альба выступает за "Барсу" с 2012 года, сыграл 316 матчей, забил 16 голов и сделал 59 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14