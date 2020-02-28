Жорди Альба вернулся в общую группу "Барселоны" перед матчем с "Реалом"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба вернулся в общую группу команды перед матчем с "Реалом", который состоится 1 марта. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, сегодня, 28 февраля, 30-летний футболист занимался с игроками сине-гранатовых в обычном режиме.

Напомним, в середине февраля у защитника диагностировано растяжение паховой связки. Альба провел 22 матча во всех турнирах в этом сезоне, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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