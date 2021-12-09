Жорди Альба выбыл до конца года

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Жорди Альба выбыл до конца годаФото: инстаграм Альбы

Защитник "Барселоны" Жорди Альба получил мышечную травму в игре Лиги Чемпионов против "Баварии" (0:3).

Как сообщает Diario Sport, 32-летний испанец уже точно не сыграет в этом году и пропустит как минимум три игры - с "Осасуной", "Эльче" и "Севильей".

Стоит отметить, что у Альбы были проблемы еще до матча с "Баварией", однако тренерский штаб все равно решил задействовать игрока.

В текущем сезоне на счету Альбы 5 ассистов в 16 играх.

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